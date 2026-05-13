Los pobladores del distrito de Sachaca expresaron su malestar debido a que la empresa de transporte urbano MegaBus no estaría cumpliendo con las rutas ni los horarios establecidos, situación que deja en evidente vulnerabilidad a quienes dependen de este servicio para movilizarse diariamente.

Carmen Rosa Gómez, presidenta del pueblo joven 7 de Junio, informó que el último bus parte de Sachaca a las 18:30 horas y recién ingresa nuevamente a las 20:00 horas. A ello se suma que los domingos y feriados no existe servicio de transporte urbano, lo que agrava el problema.

“Pido a la Municipalidad Provincial de Arequipa que la empresa MegaBus respete los horarios y no se retiren a la hora que les da la gana. En Sachaca estamos aislados, en medio de chacra, expuestos al peligro”, señaló.

La dirigente indicó que esta situación afecta especialmente a quienes deben volver a sus viviendas al caer la noche, pues muchas zonas carecen de iluminación y seguridad. Además, mencionó que la falta de transporte obliga a los vecinos a buscar rutas alternas que no siempre son seguras.

Gómez solicitó a la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco, disponer la presencia de inspectores de tránsito para supervisar el cumplimiento de las rutas. “Tenemos que cruzar el cerro y salir a Tiabaya, nos toma más de media hora de caminata”, apuntó, reiterando que esperan una acción inmediata para evitar que los habitantes continúen expuestos al peligro y al aislamiento.