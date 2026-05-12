Extrabajadora exige al “niño banquero” el pago de la deuda por reciclaje y salario

Lourdes Zavala denunció públicamente a José Adolfo Quisocala, conocido como el “niño banquero”, exigiendo el pago de materiales reciclables que entregó al denominado “Banco Cooperativo del Estudiante”, así como el cumplimiento de una deuda salarial correspondiente a dos meses y medio de trabajo realizado durante el año 2025.

La extrabajadora relató que conoció a Quisocala hace siete años, cuando él y su hijo eran menores de edad. Según explicó, junto a su familia lograron reunir papeles, cartones y otros materiales reciclables valorizados entre 900 y mil soles, los cuales entregaron al proyecto financiero impulsado por el entonces menor de edad para estudiantes.

Sin embargo, aseguró que no recibió el pago total por dichos reciclajes. Indicó que la modalidad utilizada por el banco consistía en depósitos a través de una tarjeta que posteriormente no pudo ser utilizada, debido a que la entidad no estaba supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Zavala afirmó que no fue la única afectada. Señaló que al menos otras 77 personas también reclamaron pagos pendientes por los materiales entregados.

Ante los constantes reclamos, la denunciante indicó que el banco convocó a su hijo, quien actualmente ya es mayor de edad, para reconocer parte de la deuda. No obstante, sostuvo que solo abonó 350 soles como por los reciclajes entregados.

DEUDA LABORAL

Respecto a la deuda laboral, Zavala manifestó que trabajó durante dos meses y medio en el “Banco Cooperativo del Estudiante”, desde setiembre de 2025, con una deuda total 2 mil 500 soles. Según denunció, nunca recibió dicho pago.

Además, afirmó que laboró sin contrato formal, ya que el padre de José Adolfo Quisocala habría postergado constantemente la firma del documento laboral.

La mujer también señaló que otra extrabajadora, en un caso similar, presentó una denuncia ante la Gerencia Regional de Trabajo, entidad que ordenó el pago correspondiente; sin embargo, aseguró que la deuda tampoco fue cancelada.

Lourdes Zavala también intentó presentar una denuncia por presunta estafa, pero el caso no habría sido tipificado bajo ese delito, motivo por el cual decidió hacer pública su denuncia.