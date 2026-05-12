La vía Vizcachani–Callalli–Sibayo–Caylloma mantiene las mismas observaciones técnicas y legales desde el 2023, según la consejera regional Yesenia Choquehuanca, quien señaló que el Gobierno Regional de Arequipa no logró destrabar el proyecto pese a los compromisos asumidos en los últimos años.

Además, indicó que parte de la carretera permanece en arbitraje, lo que impide ejecutar nuevas inversiones para mantenimiento e intervención directa.

La autoridad agregó que el único tramo actualmente en ejecución es el tramo II de la vía hacia Caylloma, trabajos que también se vieron afectados por las lluvias. Para la consejera el cambio de funcionarios ha paralizado las coordinaciones para concretar convenios con empresas que utilizan constantemente esta carretera y así garantizar su mantenimiento.

La carretera permitirá comunicar a los pueblos de la parte alta de la provincia de Caylloma, facilitando el comercio y turismo en este sector de la región.