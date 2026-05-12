Jhuliana Carbonel, candidata a diputada por Juntos por el Perú, cuestionó su detención tras ser intervenida en las diligencias vinculadas a la investigación contra la presunta organización criminal “Los Pulpos de La Victoria”.

Durante su traslado, Carbonel declaró ante la prensa que considera injusta la medida adoptada por las autoridades y pidió una investigación rigurosa sobre el caso.

“Este es un atropello y tienen que investigar bien”, manifestó.

La investigada confirmó que postula al Congreso por Juntos por el Perú y precisó que forma parte de esa agrupación política desde 2020.

También señaló que trabaja como fisioterapeuta y que también administra un bar, descartando tener vínculo laboral con la Municipalidad de La Victoria.

Según la investigación fiscal y policial, Carbonel aparece en las pesquisas sobre una presunta red dedicada al cobro de cupos y otras actividades ilícitas en el emporio comercial de Gamarra.

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