La posibilidad de un indulto al expresidente Pedro Castillo, sentenciado por conspiración para la rebelión, parece no haberse agotado. Aunque el premier Luis Arroyo y el ministro de Justicia (MINJUSDH), Luis Enrique Jiménez; niegan que el tema esté en agenda, la defensa del exmandatario ha adelantado que volverá a solicitar dicho beneficio.

Postura

De acuerdo al primer ministro, “este proceso de indulto, en el gobierno del presidente José María Balcázar, nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estarlo”.

El primer ministro abordó dicha eventualidad durante una conferencia de prensa junto el titular del MINJUSDH. Este último remarcó que no existe solicitud vigente, pero detalló que hubo cuatro pedidos previos; uno de ellos presentado por el propio Castillo.

En ese sentido, agregó que “uno de los requisitos es que no puede haber pendiente un proceso, y en este caso tendría que haber una sentencia consentida”.

Insistencia

Solo un día antes de lo esbozado por los funcionarios, el exministro castillista y hoy abogado del expresidente, Walter Ayala, detalló que presentarán un nuevo pedido en cuanto sean notificados del rechazo que recibieron el 30 de abril.

El penalista Andy Carrión detalló a Correo que Castillo puede retirar la apelación que presentó y así cumplir con el requisito de “sentencia firme”.

“Es perfectamente posible que él renuncie a su apelación y, con ello, cumpla con el requisito para un eventual indulto”, afirmó. Sin embargo, advirtió que el “procedimiento formal” exige que la sala acepte el retiro del recurso.

“Tiene que haber una resolución judicial que reconoce el retiro de la apelación y declare la firmeza de la decisión de primera instancia”, acotó.