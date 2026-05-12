El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, salió victorioso en Breña, Jesús María y Cercado de Lima.

Al 100% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en los mencionados distritos, el exalcalde de Lima se impuso sobre los otros aspirantes al sillón de Pizarro.

Rafael López Aliaga no pasaría a segunda vuelta, pero consiguió respaldo en Lima. (Foto: Captura ONPE)

DETALLES

Ayer al medio día, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, convocó a una conferencia para proclamar los resultados de las Elecciones Generales 2026 de presidente y vicepresidente en esas circunscripciones.

En el distrito de Breña, López Aliaga obtuvo 18,411 votos (24.305%), Jorge Nieto del Buen Gobierno alcanzó 13,683 votos (18.063%) y Keiko Fujimori de Fuerza Popular consiguió 11,518 votos (15.205%).

La secuencia fue la misma en Jesús María.

López Aliaga sumó 30,684 votos (32.856%), Jorge Nieto 19,926 votos (21.337%) y Keiko Fujimori 9662 (10.346%).

Mientras que en Cercado de Lima, el líder de Renovación Popular consiguió 42,701 votos (20.390%).

En esa circunscripción, el orden de votos cambió, pues Keiko Fujimori consiguió el segundo lugar con 37,722 votos (18.013%) y Jorge Nieto quedó en tercer lugar con 34,471 votos (16.460%).

Jorge Nieto fue el segundo más votado en Breña y Jesús María. Foto: Captura de video / RPP

CIFRAS

En otro momento, el JEE Lima Centro 1 informó que en Breña hubo 104,177 electores hábiles. Sin embargo, solo asistieron a votar 83,132, es decir, hubo un ausentismo de 21,045 (20.201%).

En el caso de Jesús María, hubo 126,864 electores hábiles, pero solo asistieron 99,175.

Por lo tanto, el ausentismo de 27,689 representa el 21.826%.

Finalmente, en Cercado de Lima estuvieron habilitados 303,347 electores.

De ese grupo, fueron a votar 235,196. Es decir, 68,151 peruanos no fueron a votar, lo que representa un 22.466%.