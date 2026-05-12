El fiscal coordinador de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, señaló este lunes que José Domingo Pérez es actualmente un abogado libre, al no formar parte del Ministerio Público, por lo que tiene el derecho de asumir la defensa legal de cualquier persona que él decida.

“Ya no está dentro de la carrera fiscal y es un abogado libre, como tal, creo que tiene la opción de decidir a quién defiende o no. Lógicamente yo no puedo compartir a quién está defendiendo porque prácticamente está dando lugar a esos cuestionamientos que se le hacían de que estaba haciendo activismo político”, señaló en RPP.

Juárez Atoche indicó que no comparte la decisión de Domingo Pérez de asumir la defensa del expresidente Pedro Castillo, al considerar que ello podría reforzar las críticas de presunto activismo político.

Asimismo, recordó que este tipo de cuestionamientos se intensifican debido a su anterior rol en investigaciones vinculadas a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Ahora que está defendiendo a un candidato contrario a la ideología de la señora Keiko Fujimori lógicamente ha dado motivos para que los críticos, que siempre han habido, digan: ‘Ahí está, José Domingo siempre hizo activismo político’, pero para mí es una cuestión subjetiva. El hecho está en que él, en estos momentos, es un abogado libre, y si él ha tomado la decisión de ejercer la defensa de Castillo Terrones o de querer participar en política, creo que es una cuestión que no es ningún impedimento para hacerlo”, agregó.

También, el fiscal consideró que su excompañero fue sancionado de manera injusta. Además, señaló que, aunque este podría recurrir a la vía constitucional para intentar revertir la decisión de la Junta Nacional de Justicia que lo separó del Ministerio Público, advirtió que se trataría de un “camino largo”.