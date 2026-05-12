La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso, encabezada por el congresista Elvis Vergara, votó este lunes a favor de archivar las denuncias de oficio que se seguían contra los parlamentarios Milagros Jáuregui y Alex Paredes.

En una sesión centrada en la evaluación de informes de calificación, el grupo de trabajo parlamentario determinó que las acusaciones presentadas no contaban con el sustento suficiente para pasar a una etapa de investigación formal, por lo que se dispuso el archivo de dos de los expedientes más controvertidos de la agenda legislativa reciente.

La denuncia contra Milagros Jáuregui estuvo vinculada a la presunta exposición pública de menores de edad en situación de vulnerabilidad en el centro de acogida residencial “La Casa del Padre”.

El caso tomó notoriedad pública luego de la difusión de videos y fotografías de adolescentes víctimas de violencia sexual que quedaron embarazadas. Estas imágenes, según se informó, habrían sido registradas dentro del recinto fundado por la propia Jáuregui.

El archivo de este caso fue aprobado con seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Previamente, la Comisión de Ética evaluó el expediente contra el congresista Alex Paredes, quien fue señalado por presuntamente no contar con las credenciales académicas necesarias para ejercer cargos directivos en instituciones educativas.

Según la documentación que sustentó la denuncia, el gremio magisterial SUTEP habría señalado que Paredes habría utilizado certificados sin valor oficial para acceder a categorías remunerativas que no le correspondían, antes de obtener su título profesional en 2022.

Además, una segunda denuncia le atribuía a Paredes haber recibido en una ceremonia pública en el Congreso de la República a una representante de un colegio profesional sin que esta contara con la acreditación correspondiente para el acto.

El informe que recomendaba el archivo de las denuncias contra Alex Paredes fue aprobado por unanimidad, con 11 votos a favor.

En la misma sesión, el grupo de trabajo declaró cerrada la fase de audiencia dentro del procedimiento seguido contra la congresista no agrupada Kira Alcarraz, investigada por presuntas faltas éticas vinculadas a supuestas amenazas contra una profesional de la comunicación.

La parlamentaria fue denunciada por presuntamente haber lanzado una amenaza contra una periodista de dicho medio, al afirmar que “la estamparía contra la pared”, tras ser consultada sobre la contratación de la pareja de su hijo en su despacho legislativo.

Al no acudir la legisladora ni los testigos convocados a la audiencia, la comisión decidió dar por concluida esta etapa del proceso y avanzar con la elaboración del informe final.