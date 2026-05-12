EN VIVO resultados ONPE al 99.778 % hoy: así avanza el conteo de las elecciones 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa este martes 12 de mayo con el procesamiento de actas de las Elecciones Generales 2026 para definir quiénes pasarán a la segunda vuelta presidencial. El avance del escrutinio se mantiene en la etapa final mientras los organismos electorales ultiman la consolidación de resultados oficiales.

Con el conteo en su tramo decisivo, los ciudadanos permanecen atentos a la actualización de cifras que definirá a los dos aspirantes que volverán a competir en las urnas. La jornada electoral dejó una disputa ajustada entre los principales candidatos.

¿Cómo va el conteo de votos?

De acuerdo con el último reporte oficial de la ONPE, al 99.778 % de actas procesadas, Keiko Fujimori encabeza los resultados con 17.175 % de votos válidos.

En el segundo lugar se ubica Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, quien alcanza 12.006 % de los votos válidos. Muy cerca aparece Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 11.912 %.

La diferencia entre el segundo y tercer lugar mantiene expectativa mientras continúa el procesamiento de las actas pendientes. Los resultados finales serán determinantes para confirmar a los dos postulantes que avanzarán al balotaje.

Jurados electorales inician proclamación

En paralelo al conteo, los Jurados Electorales Especiales comenzaron el proceso de proclamación de resultados correspondientes a la elección presidencial. Esta etapa forma parte del cronograma electoral previo a la oficialización de resultados.

Las autoridades electorales deberán resolver cualquier observación pendiente antes de cerrar el proceso. Luego de ello se oficializará a los candidatos que competirán en la siguiente jornada electoral.

¿Cuándo será la segunda vuelta?

Los dos postulantes que logren mantenerse en los primeros lugares disputarán la segunda vuelta presidencial. Según el calendario electoral, los peruanos volverán a votar el próximo domingo 7 de junio.

Ese proceso definirá al próximo presidente del país para el nuevo periodo de gobierno. Mientras tanto, el conteo de votos continúa bajo supervisión de los organismos electorales.