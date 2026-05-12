Limpian en sector Santa Ana, tras derrumbe en San Juan de Siguas

Con maquinaria pesada realizan los trabajos de limpieza, descolmatación y rehabilitación en el sector Santa Ana, distrito de San Juan de Siguas, tras el deslizamiento de tierra que afectó terrenos agrícolas y parte del cauce del río en la provincia de Arequipa.

Las labores están orientadas a retirar el material acumulado y recuperar el cauce del río, con el objetivo de reducir riesgos y restablecer las condiciones por la acumulación de lodo y piedras.

La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres informó que los trabajos se enfocan en despejar las áreas comprometidas y prevenir nuevos incidentes que puedan poner en riesgo a los agricultores de la zona.

Como parte de la respuesta ante la emergencia, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre autoridades locales, agricultores, representantes de la Gerencia Regional de Agricultura y funcionarios de la Autoridad Autónoma del Colca, con el objetivo de articular esfuerzos y garantizar la continuidad de las labores en el sector afectado.

Para acelerar las tareas de rehabilitación, se utiliza maquinaria pesada, entre ellas un tractor oruga, dos excavadoras y un volquete, además del suministro permanente de combustible para mantener operativas las unidades.

En Alto Siguas también se mantiene vigilancia constante debido a nuevos deslizamientos que vienen afectando el tránsito vehicular. Ante esta situación, se coordinó con la Policía Nacional para reforzar las medidas de seguridad para evitar accidentes de tránsito.