Limpian en sector Santa Ana, tras derrumbe en San Juan de Siguas
Limpian en sector Santa Ana, tras derrumbe en San Juan de Siguas

Con maquinaria pesada realizan los trabajos de limpieza, descolmatación y rehabilitación en el sector Santa Ana, distrito de San Juan de Siguas, tras el deslizamiento de tierra que afectó terrenos agrícolas y parte del cauce del río en la provincia de Arequipa.

Las labores están orientadas a retirar el material acumulado y recuperar el cauce del río, con el objetivo de reducir riesgos y restablecer las condiciones por la acumulación de lodo y piedras.

La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres informó que los trabajos se enfocan en despejar las áreas comprometidas y prevenir nuevos incidentes que puedan poner en riesgo a los agricultores de la zona.

Como parte de la respuesta ante la emergencia, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre autoridades locales, agricultores, representantes de la Gerencia Regional de Agricultura y funcionarios de la Autoridad Autónoma del Colca, con el objetivo de articular esfuerzos y garantizar la continuidad de las labores en el sector afectado.

Para acelerar las tareas de rehabilitación, se utiliza maquinaria pesada, entre ellas un tractor oruga, dos excavadoras y un volquete, además del suministro permanente de combustible para mantener operativas las unidades.

En Alto Siguas también se mantiene vigilancia constante debido a nuevos deslizamientos que vienen afectando el tránsito vehicular. Ante esta situación, se coordinó con la Policía Nacional para reforzar las medidas de seguridad para evitar accidentes de tránsito.

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