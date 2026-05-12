La Gerencia Regional de Educación de Arequipa autorizó el retraso del horario de ingreso escolar entre 15 y 30 minutos debido al descenso de la temperatura registrado en la región ante la proximidad de la temporada de invierno.

La disposición busca proteger la salud de los estudiantes, especialmente en las zonas altoandinas y alejadas, donde la baja temperatura llega incluso a niveles bajo cero, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

No obstante, la Gerencia de Educación precisó que serán las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) las encargadas de coordinar con cada institución educativa para definir el tiempo exacto de tolerancia en el ingreso, de acuerdo con las condiciones climáticas de cada distrito y provincia de Arequipa.

La medida responde a las dificultades que enfrentan muchos escolares para trasladarse a sus colegios, ya que algunos deben caminar largas distancias en medio del intenso frío, situación que podría afectar su salud.

A través de un comunicado, la Gerencia Regional de Educación también informó que se permitirá a los estudiantes asistir con ropa abrigadora adicional al uniforme escolar, como una medida preventiva frente a las bajas temperaturas.