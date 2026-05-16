Este domingo 17 de mayo se realizarán las elecciones primarias bajo la modalidad de afiliados en Arequipa, mientras que el 24 de mayo serán los comicios bajo la modalidad de delegados, donde participarán 29 de las 45 organizaciones políticas que presentaron lista alguna para la contienda electoral.

PROCESO

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (Odpe) Arequipa, Armando Llerena, dio a conocer que solo el movimiento regional Arequipa Avancemos realizará las primarias bajo la modalidad de afiliados, destinándose para ello 8 locales de votación, uno en cada capital de provincia, donde acudirán 2 mil 434 electores hábiles a las urnas entre las 8:00 y 15:00 horas. Solo en el caso de la provincia de Arequipa se abrirán 2 mesas de votación en la I.E. Independencia Americana. Llerena estima que los resultados se computen de manera acelerada.

Para el caso de la elección bajo la modalidad de delegados, serán 28 las organizaciones políticas que emitirán su voto el 24 de mayo; previamente, este domingo elegirán internamente a sus delegados.

En cuanto a los locales de votación, se habilitarán dos: la I.E. Micaela Bastidas con 5 agrupaciones y la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar con 23 organizaciones políticas.

Cabe precisar que Acción Popular es la agrupación política con la mayor cantidad de delegados hábiles para votar, contabilizando 22; tras esta organización se encuentra el movimiento regional Yo Arequipa con 14 delegados. En el caso de la Alianza Regional por el Perú, el Partido Unidad y Paz, Un Camino Diferente, Fuerza Popular y la Coalición Transformadora Tierra Verde solo cuentan con 1 delegado hábil para sufragar.

De otro lado, 17 organizaciones políticas elegirán a sus candidatos para municipios distritales, provinciales y al Gobierno Regional con delegados que acudirán a las urnas en Lima.