En la región Lambayeque, una nueva denuncia interpusieron los regidores de la Municipalidad Distrital de Pomalca (MDP) contra el alcalde Manfri Bernal Yovera, por los presuntos delitos de negociación incompatible y peculado.

Esta vez, los miembros del Concejo solicitaron a la Fiscalía Anticorrupción que investigue al burgomaestre y a sus principales funcionarios de confianza, por la compra fraccionada de combustible, el cual se estaría utilizando en vehículos particulares.

Grave

En la denuncia incluyeron a Jorge Pasco Merino (gerente municipal), Cristhian Dávila Hurtado (gerente de Planeamiento), Grecia Bazán Tapullima (Sub Gerente de Abastecimientos y Control Patrimonial) y los que resulten responsables.

Precisaron que en febrero de 2024, la comuna sí cumplió con convocar a un procedimiento de selección para la compra de gasolina regular y diesel B5 S-50 para las unidades móviles ediles. En aquella oportunidad se suscribió contrato con la empresa Petroandes del Norte SAC por la suma de S/ 267,232.08.

Sin embargo, extrañamente, en abril del mismo año, el alcalde resolvió de forma parcial el contrato alegando un cambio de razón social.

“En el año 2025 y a pesar de haberse incrementado la flota vehicular con un compactador de basura y la maquinaria pesada con un cargador frontal, la MDP no ha convocado a ningún procedimiento de selección para la adquisición de combustible, deduciéndose que se ha estado comprando combustible en forma directa”, señalaron.

Para ello, los denunciados estarían fraccionando la adquisición del combustible para evitar un procedimiento de selección tal como lo señala la norma

“Hasta la fecha, 29 de Abril del 2026, tampoco se ha convocado el procedimiento de selección para la adquisición de combustible para las unidades móviles y maquinaria de la MDP para el año 2026”, alertaron.

Indicaron que la compra directa y fraccionada de combustible la siguen realizando al proveedor Hammer Energy S.A.C., donde se entregan vales de combustible que son retirados del grifo por personal de la municipalidad, consignando firma y DNI falsos.

“También se están entregando vales de combustible que son retirados del grifo por el gerente municipal para unidades que él no conduce y que presumiblemente sea para su vehículo particular”, consta en la denuncia.

Incluso, se viene entregando vales de combustible retirados del mismo grifo por personas particulares que colocan el nombre del gerente municipal, Jorge Pasco Merino, consignando un DNI falso.

“Igualmente, se están entregando vales de combustible, el mismo que es retirado del grifo por el gerente de Administración Tributaria para unidades que él no conduce y que presumiblemente sea para su vehículo particular”, advirtieron.

Como medios de prueba, los regidores cuentan con vales de combustible originales emitidos por Hammer Energy, donde se verifica la compra de hasta 30 galones por día, pese a que un compactador consume 5 galones diarios.

En uno de los vales se observa la supuesta firma del gerente municipal, Jorge Pasco, quien obviamente no trabaja en el área de medio ambiente, pero retira combustible en moto furgón, por lo que se presume que sería para vehículos particulares.

Incluso, cuentan con vales a nombre del exgerente municipal Janer Tieno Reyes, quien ya no labora en la comuna, pero utilizan su nombre y firma.

La denuncia la formularon los regidores Paul Vílchez Santamaría, Manuel Ruiz Vásquez y Trinidad Granda Santa María.

Denuncia

La Fiscalía investiga al alcalde Manfri Bernal por la compra de productos sobrevalorados. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando la comuna adquirió 141 canastas de víveres para ser entregadas a los trabajadores de la comuna. Cada canasta fue cotizada en S/ 150 cuando su costoreal era de S/ 80.