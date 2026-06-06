La selección peruana viene enfrentando hoy a Haití en el Nu Stadium de Miami en el primero de sus dos amistosos de la fecha FIFA de junio. El partido llega en un momento clave para el proceso de Mano Menezes, quien aún no conoce la victoria al frente de la Bicolor.

No obstante, Haití se adelantó en el marcador con Wilson Isidor (0-1) a los 16 minutos. Y es que Carrillo cometió un ‘blooper’, lo cual fue aprovechado por el rival.

Encuentro

El partido se juega desde las 19:00 horas de hoy en Miami y podrá ser visto por América TV, ATV y Movistar Deportes .

LA PREVIA

En su debut como entrenador de la bicolor, el Perú de Menezes cayó 2-0 ante Senegal en París, mostrando serias dificultades para sostener la posesión y sufriendo en defensa. Luego, ante Honduras, la selección se puso arriba 2-0 gracias a un doblete de Jairo Vélez, pero desatenciones defensivas en los minutos finales permitieron el empate en la última acción del encuentro. Así, Menezes acumula dos partidos, cero victorias, un empate y una derrota como estratega nacional.

El partido. El rival no es sencillo. Haití llega al Mundial 2026 encuadrado en el grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia, por lo que llega en plena preparación mundialista. En sus últimos amistosos, los caribeños perdieron 1-0 ante Túnez y empataron 1-1 con Islandia.

El historial, sin embargo, favorece a Perú. Ambas selecciones se han visto las caras en cinco oportunidades, con tres victorias peruanas y dos empates. El último enfrentamiento fue el 4 de junio de 2016, en la Copa América Centenario, con triunfo peruano por 1-0.

Alineación. Se prevé que Menezes mande a la cancha a Gallese en el arco, seguido por Sonne, Garcés y Barco. Marcos López, Erick Noriega y Jairo Concha. Cierran André Carrillo, Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Johnny Vidales. El partido tendrá 11 cambios.



