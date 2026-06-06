El Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa trasladó este viernes la Cámara Gesell Móvil hasta la localidad de El Pedregal, Majes (Caylloma), para recoger el testimonio de la adolescente sobreviviente del brutal ataque con hacha que dejó una persona fallecida.

La diligencia fue dispuesta por el juez Deyvi Cueva Cucho del Juzgado Penal Especializado para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de El Pedregal, ante la imposibilidad de la menor (13) de trasladarse hasta una sede judicial debido a su estado de salud.

La actuación busca esclarecer la investigación por la presunta comisión del delito de violación sexual en su agravio. Además, la declaración se realizó en un ambiente seguro y especializado, siguiendo los protocolos de protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, a fin de evitar cualquier forma de revictimización.

El magistrado y las partes procesadas pudieron escuchar directamente el relato de la adolescente, respetando su condición de especial vulnerabilidad.

DOS PROCESOS PARALELOS

Cabe mencionar que la investigación por presunta violación sexual se desarrolla de manera independiente al proceso penal por homicidio calificado, seguido en agravio del padre de la menor, quien perdió la vida durante el mismo ataque.

Por ese crimen, los hermanos Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca permanecen detenidos como presuntos responsables, y enfrentan las investigaciones correspondientes en un proceso separado.