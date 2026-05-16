Los cuestionamientos contra nuevos funcionarios designados por la alcaldesa provincial llegaron antes que la fiscalización. Mientras algunos arrastran procesos sancionadores, deudas o denuncias públicas, recién los regidores anunciaron pedidos de información para verificar si cumplen requisitos éticos y profesionales para permanecer en los cargos de confianza.

La regidora Mayra Sumari reconoció que conoce observaciones difundidas contra algunos funcionarios, incluido el gerente municipal, pero evitó adelantar una posición definitiva hasta recibir documentación oficial. Aun así, confirmó que solicitó hojas de vida y antecedentes. “Los funcionarios tienen que cumplir con la idoneidad… he solicitado las hojas de vida porque dentro de mi rol fiscalizador tengo que hacer un análisis”, sostuvo.

Sumari admitió además que la existencia de sanciones podría representar señales de alerta para futuras decisiones. “Por lo menos hasta una primera instancia ya se puede considerar una alerta para poder tomar decisiones”, señaló.

Las observaciones también alcanzan a funcionarios recientemente nombrados, quienes provendrían de anteriores gestiones regionales y registrarían procesos administrativos. Pese a ello, varios regidores señalaron que recién iniciarán revisión de perfiles durante los próximos días.

PEDIDO

El regidor José Suárez afirmó que solicitará expedientes completos para comprobar cumplimiento de perfil profesional y normas de integridad. “Igual vamos a hacer con todos los nuevos funcionarios: revisar CV y verificar el cumplimiento del perfil y la ley de idoneidad”, declaró.

Suárez recordó que durante el inicio de la gestión anterior detectaron funcionarios que no cumplían requisitos mínimos para ocupar cargos. Sin embargo, sostuvo que procesos administrativos pendientes no impiden legalmente ejercer función pública, aunque sí deberían generar cuestionamientos éticos antes de una designación.