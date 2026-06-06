Terrible muerte encontró un trabajador, tras caer al interior de un pozo cisterna donde finalmente se ahogó, en la región Lambayeque.

Se trata de Edgar Willians Montenegro García, de 53 años de edad, quien a las 7 y 40 de la noche del último martes fue encontrado sin vida flotando en una de las dos cisternas de agua subterráneas del patio de estacionamiento de la empresa “Car Mas”, ubicada en el kilómetro 7.75 de la carretera Lambayeque – Chiclayo.

Reporte

Según el acta policial, Montenegro García había sido reportado como desaparecido por parte de su esposa, Carmen Rosa Barboza Peralta (46), quien indicó que su conyugue, al culminar sus labores en la mencionada empresa donde trabajaba como personal de limpieza, no retornó a su domicilio el 1 de junio, es por ello que lo estuvieron buscando por todos lados con resultado negativo.

Fue al siguiente día, donde los empleados de “Car Mas” informaron a los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) que un cadáver se hallaba dentro de una cisterna.

Los detectives al acudir al lugar constataron los hechos, ellos a su vez, solicitaron apoyo de sus pares de la Subunidad de Búsqueda y Rescate de la Unidad de Emergencia (Uneme). Los especialistas al llegar procedieron con el retiro de los restos de Edgar Willians Montenegro García, quien estaba con el torso desnudo.

El caso fue informado al fiscal Javier Alonso Cabrera Samamé, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, quien en presencia del médico legista Felipe Espinoza Vera revisaron el cuerpo. Presentaba hematomas en región derecha, hematomas en región labial inferior y superior, entre otros signos, cuya data de muerte fue estimada de 36 horas.

El representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue para que se le practique la necropsia correspondiente, la cual determinó como causa de muerte del trabajador asfixia mecánica por sumersión; es decir, falleció ahogado.