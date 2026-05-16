Los conductores que se dirijan al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez deberán tomar precauciones desde este domingo 17 de mayo debido al inicio de la marcha blanca del plan de desvío vehicular implementado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

Recordemos que la medida arrancará a las 8:00 horas por el inicio de las obras del puente Santa Rosa.

Las restricciones se aplicarán en la avenida Morales Duárez, específicamente en el cruce con Santa Rosa, donde comenzarán los primeros trabajos preliminares del proyecto.

Según informó el MTC, se cerrarán dos carriles en la zona, aunque se habilitarán vías auxiliares para evitar afectar el tránsito.

Además, las autoridades indicaron que se instalaron nuevos semáforos, paneles informativos y señalización para orientar a los conductores que se trasladen hacia el aeropuerto.