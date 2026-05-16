Para las elecciones primarias del 17 y 24 de mayo, correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, 5 alcaldes distritales y un alcalde de centro poblado fueron inscritos dentro de las listas presentadas para cargos en los municipios provinciales de Caylloma, Condesuyos e Islay.

CAYLLOMA

En la provincia de Caylloma son 5 las autoridades inscritas para ocupar el cargo de concejales provinciales; entre ellas se encuentra el alcalde de Huambo, Calio Tomas Huaira Collandres, inscrito por Arequipa Tradición y Futuro. De igual forma, se encuentra el alcalde del Centro Poblado de Chalhuanca, Edgar Zandy Taco Choquehuayta, por Somos Perú.

Aniceto Huillca Huaylla, actual regidor de la comuna provincial, irá por la reelección con Ahora Nación; en este mismo partido político se encuentra la regidora de Majes, Rosario del Carmen Ticona Cruz. La regidora distrital de Caylloma, Yanet Ccama Ccalla, también figura en nómina para regidora provincial con Yo Arequipa. Para Caylloma son 15 las agrupaciones políticas que inscribieron una nómina.

CONDESUYOS

En esta provincia son dos los alcaldes distritales inscritos para las elecciones primarias para el cargo de burgomaestre. Ronal Marcos Medina Tejada, alcalde de Río, fue inscrito por Ahora Nación, mientras que James Casquino Escobar, alcalde de Yanaquihua, figura en la nómina de Alianza Para el Progreso.

Para la alcaldía provincial también fue inscrito Luis Antonio Gonzales Supa, actual regidor provincial, quien figura en la lista presentada por Arequipa, Tradición y Futuro.

En el caso de la regidora de Río Grande, Ana María Gaspar López De Cruces, postula para ser regidora provincial con Ahora Nación. En Condesuyos son 7 las organizaciones políticas que se presentan a las primarias.

ISLAY

Para la alcaldía provincial de Islay son dos los alcaldes distritales inscritos, mientras que el alcalde de Cocachacra, Abel Gregorio Suarez Ramos, figura en la lista de Alianza Para el Progreso; el alcalde de Deán Valdivia, Fernando Alfredo Camargo Huayna, está en la nómina del Partido Demócrata Verde.

Para el cargo de concejal provincial son dos los regidores registrados: Ángel Mauricio Cruz Torres, regidor de Deán Valdivia, por el Partido Demócrata Verde, y Robert Daniel Mamani Dospesos, regidor de Mejía, por Perú Primero. Para esta provincia son 15 las agrupaciones que inscribieron sus listas.

LA UNIÓN

Para las elecciones primarias de las 8 organizaciones políticas que inscribieron sus listas, solo el regidor de Toro, Nilo Herrera Llacma, es la única autoridad distrital inscrita que postula al cargo de regidor provincial.