La Municipalidad Provincial de Huancayo intervino y clausuró temporalmente dos establecimientos que funcionaban presuntamente como bares clandestinos en los jirones San Martín y Lima, cerca del Cementerio General de la ciudad, tras constantes quejas vecinales por hechos de inseguridad y alteración del orden público.

Durante el operativo, realizado por personal de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo con apoyo de la Policía Municipal y Serenazgo, se detectó que un local del jirón San Martín N.° 343 operaba como bar pese a contar únicamente con licencia para venta de licores. Asimismo, en otro establecimiento del jirón San Martín N.° 383 se halló a una persona consumiendo bebidas alcohólicas, aunque el negocio funcionaba bajo la fachada de bodega sin autorización para ese giro comercial.

La comuna informó que ambos locales fueron sancionados con clausura temporal de 30 días por distorsionar el giro autorizado. Además, indicó que las intervenciones forman parte de acciones para atender denuncias relacionadas con robos, peleas y actos que afectan la tranquilidad de los vecinos de la zona.