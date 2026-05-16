En un megaoperativo, la Fiscalía y policías de la Dircocor allanaron 18 viviendas y detuvieron a 7 de los 12 presuntos integrantes de la organización criminal “El Clan de las Emergencias”, investigada por direccionar obras públicas y contrataciones irregulares en Tumbes. Entre los capturados figura el exalcalde distrital de Lobitos (Talara), José Rodríguez Sánchez, quien habría pretendido huir. Asimismo, fueron detenidos un funcionario que sería candidato a la alcaldía del distrito de Marcavelica (Sullana) y otros investigados.

Fue personal del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes y la Policía, que detuvieron a Rodríguez cerca de las 7:30 de la mañana de ayer, cuando se trasladaba en un automóvil a altura del centro poblado La Bonanza, en Zorritos.

Durante su captura, la exautoridad lucía en bermuda y sandalias. Además, le hallaron S/21,000 en efectivo, 4 celulares y 4 laptops. Ante esto, presumen que habría intentado fugar a Ecuador.

Cabe mencionar que Rodríguez es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Sullana por la presunta sobrevalorización de 50 balones de oxígeno en la pandemia del COVID-19 por S/310,650.00.

Mientras que horas antes (en la madrugada) fue detenido el gerente de Logística de Contralmirante Villar, Edgar Leonel Benites Jiménez. A la vez, allanaron su casa en Marcavelica, en Sullana. Benites es conocido porque sería candidato a la alcaldía por dicho distrito y apoyó a un partido político que participó a la presidencia de la República.

Además, detuvieron al alcalde de Contralmirante Villar, Jaime Yacila Boulangger; al subgerente de Supervisión, Fredy Campos Guimas; al gerente de Infraestructura, Luis Hidalgo Romero y los contratistas Edgar Alex Lama Olaya (39) y Manuel Olaya Castillo.