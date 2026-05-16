La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que este lunes 18 de mayo dará a conocer la relación de postulantes aptos que continúan en el concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta etapa forma parte del proceso de selección iniciado tras la salida de la anterior autoridad del organismo electoral.

Esta publicación permitirá conocer qué candidatos avanzan a las siguientes fases del concurso. El proceso busca designar al funcionario que estará a cargo de dirigir una de las principales instituciones del sistema electoral peruano.

🔴 𝗔𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡. Este 𝗹𝘂𝗻𝗲𝘀 𝟭𝟴 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘆𝗼 se publicará la 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘶𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘱𝘵𝘰𝘴 del concurso público para la selección y nombramiento del Jefe de la @ONPE_oficial. pic.twitter.com/IetvkwtD6z — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 15, 2026

Evaluación continuará el 21 de mayo

De acuerdo con el cronograma establecido por la JNJ, el siguiente paso será la evaluación de conocimientos, programada para el 21 de mayo. En esta etapa se medirá el nivel de preparación de los postulantes para asumir el cargo.

Después de ello, los candidatos deberán pasar por una evaluación curricular. También se desarrollará el estudio de caso, etapa en la que presentarán y sustentarán su plan de trabajo.

El proceso continuará con entrevistas personales a cada postulante. Además, se aplicarán pruebas de confianza antes de la publicación final del cuadro de méritos.

Posteriormente se darán a conocer los resultados de la votación que definirá al nuevo titular del organismo electoral. Estas etapas forman parte del concurso público de méritos impulsado por la JNJ.

¿Cuándo será la juramentación?

Según el cronograma oficial, la juramentación del nuevo jefe de la ONPE está prevista para el 3 de julio de 2026. Con ello se cerrará formalmente el proceso de selección.

El concurso también contempla un periodo para la presentación de tachas y denuncias contra los postulantes. Este mecanismo busca garantizar transparencia durante la elección de la nueva autoridad electoral.

La convocatoria para elegir al nuevo jefe de la ONPE fue aprobada luego de que la Junta Nacional de Justicia aceptara la renuncia de Piero Corvetto. Tras esa decisión, se puso en marcha el proceso para designar a su reemplazo.

La nueva autoridad asumirá funciones en medio de un escenario político marcado por recientes procesos electorales y cuestionamientos sobre el sistema de votación. Por ello, la elección del próximo jefe de la ONPE genera atención dentro del ámbito político y electoral.