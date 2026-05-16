Dos establecimientos nocturnos que operaban de manera clandestina en la cuadra 10 de la avenida Huancavelica fueron clausurados por la Municipalidad Provincial de Huancayo durante un operativo realizado la madrugada de este viernes, tras denuncias de presuntos robos, extorsión e inseguridad en la zona.

Durante la intervención, las autoridades encontraron a 12 mujeres y varios parroquianos en los locales denominados “Pasión” y “Las Hechiceras”. Además, se hallaron tarjetas de crédito presuntamente robadas, tickets de fichaje, vouchers, sistemas de cobro mediante POS y códigos QR, así como preservativos usados. En uno de los establecimientos también se reportó la presencia de dos personas semi inconscientes, por lo que intervino la Policía Nacional ante un presunto caso de “pepeo”.

La comuna informó que ambos locales fueron clausurados mediante medida cautelar al no contar con licencia de funcionamiento ni certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Asimismo, se advirtió que la infraestructura presentaba paredes de adobe con humedad y riesgo de colapso. Las personas intervenidas fueron trasladadas a la comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes.