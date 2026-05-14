Cinco delincuentes a bordo de tres motocicletas, portando armas de fuego, pasamontañas y cascos asaltaron a una mujer en el exterior de una bodega, ubicada en el asentamiento humano Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Las cámaras de seguridad de la bodega grabaron el preciso momento en que los cinco delincuentes acorralan a la mujer que intentaba abrir la bodega y a quien la despojan de una cadena de oro, dinero y objetos personales.

La policía que pasaba por la zona se percató del hecho y tras una persecución capturó a uno de los presuntos integrantes de la banda que asaltó a la mujer. Él fue reconocido plenamente por la agraviada como uno de los delincuentes que la asaltó.

Los moradores del mencionado asentamiento humano aseguraron que “ya no se puede caminar tranquilo” por el aumento de la delincuencia en Piura, pues los asaltos se registran las 24 horas del día.