La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informó que, como parte de la ejecución del Proyecto Quebradas San Idelfonso y San Carlos, se implementará un desvío temporal en la vía hacia Otuzco desde el 18 de mayo hasta el 15 de agosto.

Para garantizar la continuidad y fluidez del tránsito, se ha habilitado una ruta alterna en el kilómetro 10+770 de la vía Otuzco–Trujillo, a la altura del sector Laredo. En este tramo, los vehículos que se dirigen hacia Otuzco y aquellos que retornan a Trujillo deberán incorporarse a una vía provisional, debidamente señalizada, que permitirá orientar el tránsito de manera segura.

Esta medida permitirá continuar con la construcción de un puente sobre el canal de conducción Laredo, infraestructura clave para el encauzamiento de aguas en la zona.

Los conductores encontrarán señalización preventiva desde 500 metros antes del punto de desvío en ambos sentidos. Además, se contará con personal de control de tránsito que brindará orientación durante todo el recorrido.

Estas obras forman parte de una intervención integral que permitirá proteger a más de 750 mil ciudadanos de Trujillo frente a eventos climáticos extremos.

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