El gerente general del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, Rogger Ruiz Díaz, aclaró que no es necesario notificar al alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, sobre la posibilidad de anular el contrato con el Consorcio Vías de Huanchaco, encargado de ejecutar el corredor vial Trujillo- Huanchaco. Esto, a pesar de que la obra se ejecuta a través de un convenio de delegación de competencias firmado entre ambas entidades.

“El contrato es nuestro y el convenio sirvió para darnos facultades de ejecutar y asumimos el reto. Si nos invitan para explicar (al Concejo Municipal), como autoridades, estamos obligadas a hacerlo”, acotó.

CONTRATO

En marzo del año pasado, el GORE La Libertad firmó el contrato con el Consorcio Vías Huanchaco, conformado por LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., y Marquisa S.A.C. Contratistas Generales. La primera de ellas está vinculada a Lucero Coca Condori, una joven empresaria de solo 23 años de edad sin experiencia en el rubro.

A pesar del tiempo transcurrido, la obra presenta un avance físico del 14%, cuando debería haber llegado al 40%. “Como va la empresa y no reacciona, creo que vamos a tener problemas. Hasta que se resuelva la parte contractual le estamos pidiendo a la empresa que avance, que le meta más punche. Quisiéramos que avance más, pero son limitaciones que tiene y la única herramienta para apretar el tema es resolver el contrato”, insistió el funcionario.

Ante este contexto, en la víspera, el alcalde de la MPT, Mario Reyna, declaró en una entrevista con Polémica Noticias que las autoridades del GORE La Libertad deberían explicar la real situación de esa obra, ya que mediante un convenio se le dio “confianza” para que pueda ejecutarla y ahora se habla de anular el contrato.

“Ya mucho floro, mucho cuento. Al pan, pan y al vino, vino. Vas a venir a sesión de Concejo para aclarar, porque no puede ser que a más de un año esa obra siga paralizada y los vecinos tragándose el malestar todos los días”, cuestionó la autoridad edil.

Sin embargo, ayer el gerente Rogger Ruiz aseguró que no es necesario notificar a la MPT si se resuelve el contrato, ya que se trata de un convenio firmado por el GORE La Libertad y Consorcio Vías de Huanchaco.

Además, dijo que las explicaciones ya se las han dado a los directamente afectados, que son los vecinos y empresarios de Huanchaco.

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