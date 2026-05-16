El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Melvin Valderrama informó que se ha citado para este miércoles al pleno del Concejo al gerente de Educación, Cultura y Deporte, Paolo Cueva, a fin de que explique en qué condiciones se realizó el alquiler del estadio Chan Chan, antes conocido como Complejo Chicago, para la realización de conciertos con venta de bebidas alcohólicas.
El concejal dijo que uno de los puntos en cuestión es que el recinto deportivo no cuenta con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (Itse), pero a pesar de ello se celebró un espectáculo con muchas personas.
Como se conoce, en el estadio Chan Chan se realizó un evento bailable con orquestas de cumbia por el Día del Trabajador.
LE PUEDE INTERESAR
- Trujillo: Busto del papa León XIV fue develado en parroquia que fundó (FOTOS)
- La Libertad: Pide revisar el presupuesto que se exige para el Proyecto Especial Chavimochic
- Trujillo: Para mejorar pistas falta informe de Sedalib
- Precandidaturas “como cancha” al Gobierno Regional La Libertad
- Sillón de la Municipalidad Provincial de Trujillo es codiciado por 19 partidos políticos
- Trujillo: Obras en corredor vial generan preocupación
- Candidatos a diputados no llegan ni a los 10 votos en La Libertad
- Siete alcaldes de Trujillo buscan quedarse en el poder
- Alcalde cuestiona al Gobierno Regional La Libertad por obra vial Trujillo – Huanchaco