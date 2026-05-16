El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Melvin Valderrama informó que se ha citado para este miércoles al pleno del Concejo al gerente de Educación, Cultura y Deporte, Paolo Cueva, a fin de que explique en qué condiciones se realizó el alquiler del estadio Chan Chan, antes conocido como Complejo Chicago, para la realización de conciertos con venta de bebidas alcohólicas.

El concejal dijo que uno de los puntos en cuestión es que el recinto deportivo no cuenta con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (Itse), pero a pesar de ello se celebró un espectáculo con muchas personas.

Como se conoce, en el estadio Chan Chan se realizó un evento bailable con orquestas de cumbia por el Día del Trabajador.

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