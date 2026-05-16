El expresidente Pedro Pablo Kuczynski volvió a referirse al escenario político rumbo a la segunda vuelta electoral de 2026 y sorprendió al no descartar un eventual respaldo a Keiko Fujimori. Sus declaraciones cobraron especial relevancia debido a los antecedentes políticos que ambos mantienen desde las elecciones presidenciales de 2016.

Durante una entrevista difundida en Willax, el exmandatario fue consultado sobre la segunda vuelta presidencial que enfrentará a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Ante este panorama, Kuczynski aclaró si las diferencias políticas del pasado influirían en una eventual decisión de respaldo.

“Yo creo que si ella tiene un buen equipo, ella podría esta vez ganar”, manifestó.

Respalda reclamos de López Aliaga

Durante la misma entrevista, Kuczynski también opinó sobre el retraso en la oficialización de los resultados de la primera vuelta presidencial. El conteo al 100 % culminó el 15 de mayo por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

“Si cinco semanas después de la elección todavía no se ha llegado a un veredicto claro, genera muchas sospechas”, afirmó.

El exjefe de Estado se refirió a los cuestionamientos planteados por Rafael López Aliaga, quien quedó fuera de la segunda vuelta tras ser superado por Roberto Sánchez. Si bien no reconoció la existencia de un intento de fraude electoral como muchos sectores han denunciado, señaló que entiende las sospechas expresadas por el líder de Renovación Popular.

“Yo creo que él tiene razón de sospechar todo esto. Está bien que él se pronuncie”, indicó.

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos al desarrollo de la primera vuelta presidencial. En distintas regiones se reportaron actas observadas, denuncias de presuntas irregularidades y retrasos en la instalación de mesas de sufragio por problemas logísticos.