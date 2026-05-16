La Policía intervino una vivienda y encontró diversas autopartes de vehículos menores y, además, recuperó una motocicleta que registraba una denuncia por hurto. Asimismo fueron detenidos dos hombres sindicados de pertenecer a la banda delincuencial “Los Vitroqueros de La Franja” en Piura.

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La diligencia fue efectuada en la asociación de vivienda La Franja del distrito de Veintiséis de Octubre, donde el personal policial detectó una motocicleta con orden de captura vigente por hurto de vehículo y que estaba solicitada por el DEPROVE de la PNP de Piura.

Durante el operativo, en el registro domiciliario hallaron diversas autopartes de motocicletas y accesorios, asimismo, dos estructuras metálicas de mototaxis, seis celulares de diferentes marcas, una tablet, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Además, encontraron una motocicleta color negro.

Los intervenidos, vehículos y especies incautadas fueron puestos a disposición de la dependencia policial para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público.