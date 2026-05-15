La Clínica San Juan de Dios activó la alerta sanitaria ante la presencia de dos virus que afectan a menores de edad y estudiantes de la UNSA: la enfermedad de manos, pies y boca y el sarampión. En el establecimiento de salud informaron que los contagios se producen con facilidad en espacios donde los niños interactúan constantemente.

La médico pediatra Margaret Arcalla explicó que la enfermedad de manos, pies y boca es causada por un virus de rápida transmisión, sobre todo en niños de hasta cinco años. Señaló que los contagios suelen darse entre hermanos dentro del hogar y luego en nidos e instituciones educativas. “Se contagian entre hermanitos y estos llevan a sus compañeritos”, afirmó.

Arcalla advirtió que los menores con esquemas de vacunación incompletos son los más vulnerables. Agregó que los primeros síntomas incluyen malestar general, fiebre, rechazo a la comida, babeo y secreciones. Posteriormente, aparecen llagas en la boca y lesiones en las palmas de las manos y plantas de los pies, acompañadas de pequeñas ampollas.

La especialista detalló que, al tratarse de un virus, su contagio es rápido y sencillo entre los niños. Recordó que no existe una vacuna para esta enfermedad y su evolución es generalmente leve, con una duración de entre siete y diez días. “Solo se trata la fiebre y se hidrata al pequeño, no hay tratamiento específico”, dijo.

SARAMPIÓN

En paralelo, el sarampión también mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por su alto nivel de contagio. Esta infección se puede prevenir con el esquema completo de vacunación. Arcalla señaló que los síntomas son de una gripe, acompañados de lesiones multiformes en el rostro y ojos rojos. De no tratarse a tiempo, puede generar complicaciones graves como ceguera, encefalitis o neumonía, con una duración aproximada de 14 días.

Los escolares varados en Bolivia permanecen en observación mientras se analizan muestras para descartar sarampión.