La participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 permanece en evaluación a pocas semanas del inicio del torneo debido a problemas migratorios con Estados Unidos. La federación iraní informó que sus futbolistas todavía no cuentan con las visas necesarias para ingresar a una de las principales sedes del campeonato, lo que ha generado preocupación dentro de la delegación.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, señaló que mantienen conversaciones con la FIFA para resolver el problema antes del arranque del certamen. La federación busca garantías que permitan asegurar el traslado de los jugadores y el comando técnico.

El directivo explicó que en los próximos días sostendrán una reunión clave con el organismo internacional para conocer si existe una salida al conflicto.

“Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionamos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse”, declaró ante la prensa.

Iranian football chief Mehdi Taj said the federation will meet with FIFA to seek 'some guarantees,' after saying that Iran could withdraw from the upcoming World Cup if it is not treated with respect at the tournament pic.twitter.com/rYISHIOrkm — Reuters Sports (@ReutersSports) May 15, 2026

Crisis diplomática afecta trámites

El retraso en la emisión de documentos ocurre en medio de la tensión política entre Estados Unidos e Irán, que se intensificó tras los enfrentamientos militares registrados en febrero. La falta de relaciones diplomáticas directas entre ambos países también ha complicado el proceso administrativo.

Como parte de los requisitos exigidos por autoridades estadounidenses, los integrantes de la selección deben viajar hasta Ankara para completar el registro biométrico correspondiente. Hasta ahora, la federación sostiene que no ha recibido una confirmación oficial sobre la entrega de visas.

El equipo iraní comparte grupo con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en el Mundial 2026. Parte de sus encuentros están programados en ciudades de Estados Unidos, lo que incrementa la urgencia por resolver el problema migratorio.

Dentro de la federación también evalúan medidas alternativas ante un posible retraso mayor. Una de las propuestas planteadas es solicitar que sus compromisos sean trasladados a México si no se obtiene una solución en los próximos días.