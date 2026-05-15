La provincia de Jauja se mantiene en alerta por el incremento de enfermedades que afectan principalmente a menores de edad. A los casos de coxsackie y un caso sospechoso de sarampión, ahora se suma el segundo caso confirmado de tos ferina en lo que va del 2026, según informó la responsable de Epidemiología de la Red de Salud Jauja, Flor Lázaro.

Se trata de un recién nacido menor de un mes que permanece hospitalizado en EsSalud Huancayo.

“Es el segundo caso positivo que tenemos el presente año. El primer caso fue también el mes anterior, en Yauyos”, precisó la especialista. Agregó que actualmente se realiza el cerco epidemiológico, vacunación y búsqueda activa de posibles contagios en toda la zona donde reside la familia.

A esta situación se suma un caso sospechoso de sarampión detectado en otro menor de un año, cuyo resultado aún espera confirmación del Instituto Nacional de Salud. Además, la Red de Salud Jauja reporta hasta la fecha 288 casos de coxsackie desde enero.

La especialista advirtió que una de las principales dificultades es el incumplimiento del aislamiento domiciliario por parte de algunas familias.

“Muchos padres los llevan a jugar con otros niños o a sus actividades y ahí se produce el contagio”, señaló. También insistió en reforzar medidas preventivas como el lavado de manos y completar las vacunas en menores y gestantes ante la temporada de bajas temperaturas.