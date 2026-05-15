Efectivos de la Policía Nacional intervinieron a tres adultos y un adolescente de 16 años sindicados de vender marihuana en plena Plaza de Armas del distrito de Sarín, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión.
Duranta la intervención, que estuvo a cargo de la comisaría de Huamachuco, se incautaron 28 paquetes forrados con plásticos que, contenían hojas, flores, tallos y semillas secas con características similares a cannabis sativa, así como cuatro celulares con los que presuntamente se coordinaba las ventas.
La Policía detalló que los detenidos fueron identificados como N. R. H. (20), E. A. V. F. (23), S. M. V. R. (19) y un menor. Los mencionados fueron puestos a disposición de la dependencia policial de la zona para seguir con las investigaciones correspondientes.
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