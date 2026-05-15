Aquí detallamos los precios que figuran en la plataforma Facilito de Osinergmin para hoy viernes 15 de mayo en algunos grifos de Arequipa. Los pecios de la gasolina y petróleo, el GLP y el balón de gas aún son altos

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 15 de mayo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Inversiones KMH en Uchumayo a 19.39 soles, en el grifo Service Clements en la Variante de Uchumayo del distrito de Sachaca a 19.59 soles, en el grifo Petroperú de La Pampilla en el Cercado de Arequipa se vende a 20.75 soles, en el grifo Primax en el Óvalo de los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero a 20.59 soles

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 15 de mayo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Petroperú de La Pampilla en el Cercado de Arequipa se vende a 21.95 soles, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec de Cerro Colorado a 20.40 soles, en el grifo Inversiones KM en Uchumayo a 20.55 soles, en el grifo Primax en el Óvalo de los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero a 21.99 soles,

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 15 de mayo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 21.22 soles, en la estación de Servicios Santo Tomás de Lima en la Av. Jesús de Paucarpata a 21.49 soles, en el grifo Petroperú de La Pampilla en el Cercado de Arequipa se vende a 24.05 soles, en el grifo Primax en el Óvalo de los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero a 24.19 soles

¿Cuál es el precio del GLP hoy 15 de mayo en Arequipa?

El GLP en el grifo Petroperú de La Pampilla en el Cercado de Arequipa se vende a 7.39 soles, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural de Pachacutec en Cerro Colorado a 6.90 soles, en la carretera de la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.98 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 6.99 soles, en el grifo Coesti en la Av. José Quiñones en Yanahuara a 7.29 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 15 de mayo?

El balón de gas de 10 kilos en el grifo Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura en Cerro Colorado a 49 soles, en el grifo Bellavista en el pueblo tradicional de Hunter a 49.50 soles, en el local comercial Coesti El Veloz en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 50 soles, en Servicentro A.Q.P. de la Av. Gutemberg de Alto Selva Alegre a 50 soles.