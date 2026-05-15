Con el total de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez aseguraron su participación en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, prevista para el 7 de junio.

La candidata de Fuerza Popular obtuvo 2 877 678 votos, mientras que el representante de Juntos por el Perú alcanzó 2 015 114 votos.

Tras concluir el conteo, la Secretaría General de la ONPE remitirá los resultados al Jurado Nacional de Elecciones, organismo encargado de oficializar la proclamación mediante una resolución.

La definición por el segundo lugar fue la más ajustada de la jornada electoral. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga mantuvieron una disputa voto a voto que se prolongó hasta el cierre del cómputo oficial.