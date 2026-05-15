Ante la cercanía de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 a realizarse el 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este sábado 16 de mayo en 160 sedes a nivel nacional en sus sedes de diferentes ciudades para trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), además de la entrega de documentos ya tramitados.

En la región Arequipa, la atención será en la sede central ubicada en la calle San Juan de Dios con Santo Domingo y en la oficia de MAC Arequipa, en la agencia de Camaná e Islay en el horario de 8.15 a 12:45 horas.

Los ciudadanos que deseen conocer a detalle las agencias de atención pueden ingresar a la plataforma digital habilitada por el RENIEC.

Asimismo, los ciudadanos que acudirán a recoger el DNI, primero deben verificar que el documento esté listo para la entrega y para ello deben revisar el estado del trámite a través de la página web. La consulta del estado del trámite se puede hacer por el link del Reniec.

Por otro lado, si desea realizar otros trámites, también lo puede realizar de manera virtual y los pagos se pueden realizar a través de aplicativos como Yape, Agente BCP, Pagalo.pe o el Banco de la Nación.

Previamente, el ciudadano debe generar un ticket de 14 dígitos, aceptar las condiciones y registrar sus datos personales. Con ese código podrá pagar el monto correspondiente. En el caso de otrostrámites virtuales, Reniec también permite realizar el pago directamente en su página web con tarjeta de crédito o débito.