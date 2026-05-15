La Universidad Nacional Mayor de San Marcos continúa con el acceso restringido por tercer día consecutivo debido a una protesta estudiantil contra un proyecto de ley promovido por el congresista Edgar Tello.

La medida busca modificar la Ley Universitaria para permitir la reelección inmediata de rectores y vicerrectores.

La manifestación se desarrolla dentro del campus universitario, donde estudiantes liderados por la Federación Universitaria han limitado el ingreso a la casa de estudios. Actualmente, solo pueden entrar quienes acrediten ser alumnos mediante la presentación de su carné institucional.

El cuestionamiento se centra en la modificación del artículo 66 de la Ley Universitaria 30220, norma que actualmente impide que rectores y vicerrectores participen en dos procesos consecutivos. La propuesta legislativa plantea eliminar esa restricción y habilitar una nueva postulación inmediata.

Los manifestantes sostienen que el cambio podría favorecer a la actual rectora Jeri Ramón, quien aún tendría plazo para inscribir una eventual candidatura.