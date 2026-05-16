Un grupo de pobladores del anexo de Mollehuaca, distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí, realizaron la noche del viernes 15 de mayo una protesta contra presuntas irregularidades cometidas por efectivos del PAR Tocota durante operativos contra vehículos que transportan mineral e insumos mineros.

Los manifestantes denunciaron que los operativos se estarían ejecutando de manera inapropiada, afectando tanto a cargas mineras como a movilidades de los propios pobladores de la zona.

Además, exigieron la liberación de un vecino que, según indicaron, fue detenido de forma arbitraria por los efectivos del PAR Tocota. Los manifestantes advirtieron que este tipo de hechos no es nuevo en el sector.

Según el registro audiovisual, algunos ciudadanos llegaron con palos para pedir la liberación del poblador.