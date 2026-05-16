Casi diez años después del asesinato del suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú Edgar Wilber Quispe Rojas, quien realizaba labores para la DEA, las autoridades capturaron a uno de los principales implicados en el caso. La intervención se realizó en Pucallpa y permitió ubicar a un investigado vinculado al crimen ocurrido en el Vraem en 2016.

El detenido fue identificado como Paul Gerson Laura Bautista, conocido con el alias de “Pollo”. Agentes de la comisaría de Pucallpa lo intervinieron durante un operativo de control de identidad ejecutado en la cuadra 11 de la avenida Sánchez Carrión, en el distrito de Callería.

Durante la intervención, los efectivos revisaron su información en el sistema policial. Fue entonces cuando confirmaron que registraba una requisitoria vigente por este caso.

¿Qué participación tuvo en el crimen?

De acuerdo con las investigaciones, Laura Bautista habría cumplido el rol de informante y habría conducido al suboficial hacia una emboscada organizada por presuntos narcotraficantes. El crimen ocurrió el 16 de agosto de 2016 en el centro poblado San Cristóbal, ubicado en Pichari, dentro de la jurisdicción del Vraem.

Ese día, Quispe Rojas realizaba una operación encubierta contra organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas. El agente se encontraba acompañado de otro colaborador identificado como Walter Damiano Machacca, conocido como “Paisa”.

Ambos fueron interceptados durante la operación. Días después, el cuerpo del suboficial fue hallado enterrado, atado de pies y manos y con signos de violencia.

El integrante del Grupo Especial de Inteligencia Antidrogas había partido hacia Pichari luego de recibir información sobre el traslado de 350 kilos de droga. Según las investigaciones, el cargamento iba a ser llevado hacia una pista de aterrizaje clandestina ubicada en Urubamba.

Las autoridades señalaron que esa operación estaba presuntamente vinculada al clan liderado en ese momento por Efraín Bañico Quispe. La información sobre la ruta habría sido entregada por el contacto conocido como “Paisa”.

Con el avance de las investigaciones, los agentes concluyeron que se trató de una emboscada planificada. El caso fue considerado una traición dentro de la operación encubierta.

La Dirección Antidrogas ya había detenido anteriormente a otros presuntos implicados en este crimen. Uno de ellos fue capturado por agentes del Frente Policial Vraem en una cevichería de Unión Asháninka, en La Convención.

Sobre ese investigado pesaba una orden judicial por presunto favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar la participación de todos los involucrados en este caso ligado al narcotráfico en el Vraem.