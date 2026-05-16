La Red Asistencial Ica inauguró las nuevas instalaciones del servicio de Terapia Física y Medicina Complementaria del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, las cuales beneficiarán a miles de pacientes.

Nuevos ambientes

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica, acompañado por el Dr. Juan Carlos Galindo Matta, director del nosocomio. Ambas autoridades reiteraron su compromiso de seguir trabajando para mejorar la atención de los asegurados.

Las nuevas áreas de Terapia Física y Medicina Complementaria cuentan con una sala de espera, un área para el personal de enfermería, dos consultorios médicos y cinco ambientes especializados, donde los pacientes podrán recibir sus tratamientos con mayor comodidad.

“Esta inauguración representa nuestro compromiso de humanizar los servicios de salud. No solo estamos entregando infraestructura, sino también esperanza y bienestar a cientos de pacientes que buscan recuperar su movilidad y plenitud. Seguiremos trabajando con la misma firmeza para modernizar cada rincón de nuestra red asistencial”, destacó el Dr. Roberto Almeida.

Además, esta nueva infraestructura está diseñada para optimizar los procesos de rehabilitación física y ofrecer terapias integrativas en un entorno óptimo, garantizando así una atención médica oportuna.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO