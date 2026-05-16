Rafael Cardozo salió en defensa de Said Palao luego del ampay registrado en Argentina que generó cuestionamientos sobre su relación con Alejandra Baigorria.

El brasileño aseguró que lamenta lo ocurrido y señaló que quien comete un error también enfrenta las consecuencias.

“No estuve en el yate porque no me invitaron” (ríe pícaramente). Es una pena lo que ha pasado, porque el que más sufre es quien falla”, declaró para Trome.

Además, afirmó que cree en las lágrimas de Said Palao y consideró que Alejandra Baigorria decidió darle una nueva oportunidad.

“Sí, claro. Estoy seguro de que Alejandra lo perdonó, pero le dio un ultimátum y le dijo: ‘No lo vuelvas a hacer’”, comentó.