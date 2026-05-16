La Contraloría alertó que la Sociedad de Beneficencia de Arequipa aprobó un proyecto de inversión presentado por un privado para la instalación de un gimnasio, sin haber realizado previamente la tasación del inmueble ni haber cumplido con el procedimiento de subasta pública que exige su propio reglamento.

Según el Informe N° 012-2026-OCI/0483-SOO, el interesado presentó en julio de 2025 un expediente para ejecutar el proyecto denominado Gimnasio Imperium en el inmueble, ubicado en la avenida Pumacahua s/n, del distrito de Cerro Colorado.

La Oficina de Proyectos, Mantenimiento e Infraestructura aprobó dicho expediente en marzo de 2026. Sin embargo, la Contraloría comprobó que no obran en los archivos de esa oficina los informes previos de tasación que deben proceder a toda subasta, y que la Gerencia General no aprobó formalmente las subastas públicas realizadas en 2025.

El organismo de control también advirtió que, en una etapa del proceso, se había otorgado al interesado un periodo de gracia de cuatro meses para el pago de la garantía y la renta adelantada, situación que contraviene lo establecido en el Reglamento para Arrendamiento de Inmuebles de la propia entidad.

La situación expuesta afectaría la legalidad de las actuaciones relacionadas con el inmueble, así como la seguridad jurídica de tales actos.

Ante ello, instó al presidente del directorio de la Beneficencia a adoptar las acciones preventivas y correctivas del caso.