En el marco de las actividades por la Semana de la Maternidad Saludable y Segura 2026, la Red Asistencial Ica de EsSalud realizó una campaña integral de salud en el sector Santa Cruz, ubicado en el distrito de Salas Guadalupe, con el objetivo de fortalecer la atención preventiva y promover el acceso a servicios médicos para gestantes y familias de la zona.

Alimentación saludable

La jornada se llevó a cabo en articulación con la Dirección Regional de Salud (DIRESA), la Red de Salud Ica y la empresa agroexportadora Grupo Vanguard International, instituciones que participaron de manera conjunta en el desarrollo de las actividades orientadas a la promoción de la salud materna y el bienestar comunitario.

Durante la campaña, profesionales de la salud brindaron atención en diversas especialidades como medicina general, nutrición, psicología y obstetricia. Asimismo, se habilitaron servicios de enfermería e inmunización, permitiendo atender tanto a personas aseguradas como a población no afiliada.

Como parte de las acciones preventivas, se realizaron evaluaciones para el despistaje de anemia, orientación sobre alimentación saludable y consejería dirigida a madres gestantes y familias de la comunidad. Además, se efectuó la entrega de canastas de víveres a familias participantes de la actividad.

Del mismo modo, las actividades por la Semana de la Maternidad Saludable y Segura también incluyeron una feria informativa desarrollada en la Plaza de Armas de Ica, organizada por la Oficina de Coordinación de Prestaciones de la Red Asistencial Ica.

Durante la feria, especialistas ofrecieron orientación y atención relacionada con salud materna, atención preconcepcional y cuidados durante el embarazo y el parto. Asimismo, se brindó consejería sobre lactancia materna, estimulación prenatal y nutrición enfocada en la salud de la madre y el desarrollo del bebé.

La actividad congregó a familias, gestantes y ciudadanos interesados en recibir información sobre cuidados preventivos y servicios disponibles dentro del sistema de salud.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO