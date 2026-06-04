La XVI Feria del Libro Zona Huancayo (FELIZH) abrirá sus puertas del 18 al 30 de junio en la Plaza Huamanmarca con una programación que incluye más de 120 actividades culturales, la participación de escritores nacionales e internacionales y una oferta superior a los 60 mil títulos para todos los públicos.

El promotor cultural y organizador de la feria, Willy Mateo, destacó que esta edición busca consolidar a Huancayo como uno de los principales referentes culturales del país. “La FELIZH es la única feria regional de libros que llega a su versión número 16 de manera ininterrumpida”, señaló.

Durante los trece días de feria se desarrollarán presentaciones de libros, conferencias, talleres, mesas redondas, recitales de poesía, espectáculos artísticos, cuentacuentos y capacitaciones para promotores de lectura, con ingreso libre.

Uno de los ejes centrales será el homenaje al escritor y antropólogo José María Arguedas. La programación incluirá conferencias, mesas de diálogo, talleres, espectáculos musicales y presentaciones editoriales dedicadas a profundizar en el legado del autor de “Los ríos profundos”.

Entre las actividades destacadas figura la presentación del libro “La hija y cartas de Arguedas, 70 años después”, de Apolinario Mayta, además de ponencias a cargo de reconocidos escritores e investigadores.

La feria contará además con una marcada presencia internacional. Llegarán a Huancayo el mexicano Alberto Chimal, la chilena Paulina Jara Straussmann, el español Hernán Migoya, la boliviana Quya Reyna y el ecuatoriano Agustín Guambó, quienes participarán en encuentros con lectores y actividades académicas.

El público también podrá conocer las más recientes publicaciones de destacados autores peruanos como Jeremías Gamboa, Karina Pacheco, Ricardo Sumalavia, Luis Fernando Cueto, Félix Huamán Cabrera y Romina Paredes, entre otros invitados.

Actividades

La programación contempla además actividades vinculadas a la economía, educación, historia, salud, finanzas y desarrollo personal, con la participación de especialistas como Anthony Choy, Andrea Llosa, Rosa María Cifuentes, Walter Eyzaguirre e Iván Alonso.

Los niños y jóvenes tendrán espacios especialmente diseñados para ellos, con talleres de historieta, cuentacuentos, concursos, actividades de lectura y presentaciones de literatura infantil. La feria cerrará con un concurso de disfraces inspirados en mitos y leyendas del Valle del Mantaro.

La música, el teatro y la danza también formarán parte de la celebración cultural. Elencos artísticos, danzantes de tijeras, agrupaciones musicales y proyectos culturales de la región ofrecerán espectáculos gratuitos durante toda la jornada ferial.

Willy Mateo consideró que los jóvenes no han dejado de leer, sino que ahora lo hacen a través de nuevas plataformas digitales. “Siempre escucho que se critica que los jóvenes no están leyendo. Yo creo que sí están leyendo, en otras formas”, señaló, al explicar que muchos consumen contenidos desde celulares, tabletas y computadoras. No obstante, destacó que el libro impreso mantiene vigencia. “Hace unos años ya vaticinaban la desaparición del libro, pero no ha sido así. El libro sigue fuerte y se sigue produciendo muy bien”, afirmó.

Aunque reconoció que existe una dependencia creciente a los dispositivos electrónicos, sostuvo que la FELIZH contribuye a fortalecer el hábito lector. “La mejor forma de demostrar que el público sí está leyendo es que se están vendiendo libros”, remarcó, al destacar que miles de visitantes acuden cada año a la Felizh y salen con libros adquiridos en los distintos stands.