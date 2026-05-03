Con el objetivo de fortalecer los servicios de salud que se brindan a los asegurados de Ica, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Luis Rosales Pereda, se trasladó a esta región a fin de verificar el funcionamiento de los establecimientos asistenciales y conocer los avances en construcción de nueva infraestructura hospitalaria.

Para los asegurados

En Chincha, el titular de EsSalud visitó el Hospital II René Toche Groppo y se trasladó al terreno destinado a la construcción de un nuevo centro de hemodiálisis, además de verificar la próxima renovación de equipos de ecografía.

En el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica, verificó el área donde se proyecta la construcción de un moderno centro de quimioterapia y la ampliación del Servicio de Emergencia, iniciativas clave que permitirán mejorar la capacidad de respuesta y atención especializada en la región.

Asimismo, en el CAP II Macacona constató el flujo de atención para garantizar un servicio oportuno y digno a los asegurados, mientras que en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez sostuvo reuniones con el personal médico para identificar oportunidades de mejora en los procesos, reducir los tiempos de espera y fortalecer la atención humanizada.

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