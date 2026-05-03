Las cámaras de seguridad de una estación de servicio, ubicada a la altura del kilómetro 197 de la panamericana sur, en Chincha, captaron a un sujeto escapando del lugar para no pagar la cuenta por el abastecimiento de gas licuado de petróleo.

Delito en grifo

El chófer tras colocarse en el surtidor baja de la unidad, para retirarse con dirección a la panamericana. Desde este lugar esperó que la despachadora llene el tanque y retire la manguera para recién volver.

La grabación muestra que sube enseguida a su vehículo, arranca y escapa sin importar la integridad física de la trabajadora, que salvó de ser arrollada en su intento por cobrar el monto del consumo.

Con el apoyo de las cámaras se identificó la placa del vehículo, así como a nombre de quien está registrado y sus características, para la denuncia correspondiente.

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