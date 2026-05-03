La sensación de cansancio durante la tarde es una situación frecuente en adultos con rutinas exigentes. Este descenso en los niveles de energía no responde a una sola causa, sino a una combinación de hábitos relacionados con la alimentación y el estilo de vida.

Especialistas advierten que mantener un suministro adecuado de nutrientes a lo largo del día es clave para sostener el rendimiento físico y mental.

Alimentación irregular: uno de los principales factores

Uno de los hábitos más comunes que impacta en la energía es omitir el desayuno o consumirlo de manera inadecuada.

Iniciar el día con una ingesta insuficiente o desbalanceada puede afectar el funcionamiento del organismo y generar fatiga progresiva.

Además, pasar muchas horas sin comer limita el aporte de nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo.

El impacto del azúcar y la calidad de los alimentos

La calidad de la alimentación también influye directamente en los niveles de energía.

Dietas con alto contenido de azúcar pueden provocar aumentos rápidos de glucosa, seguidos de caídas bruscas que generan sensación de cansancio.

Por ello, se recomienda optar por alimentos que liberen energía de manera sostenida.

Nutrientes clave para mantener la energía

Entre los nutrientes que contribuyen a reducir la fatiga destacan las vitaminas del complejo B, fundamentales en los procesos de producción de energía del organismo.

Vanessa Riega, nutricionista de Nestlé, explicó:

“Una de las causas de la fatiga en la tarde se asocia con la irregularidad en el consumo de alimentos. Mantener horarios ordenados y asegurar la ingesta de nutrientes como las vitaminas del complejo B puede ayudar a sostener la energía”.

En esa línea, productos como Ideal con vitaminas del complejo B pueden incorporarse como parte de una alimentación equilibrada.

Hábitos para evitar la caída de energía

Especialistas recomiendan adoptar rutinas simples que ayuden a mantener niveles estables de energía durante el día:

No omitir el desayuno

Comer en horarios regulares

Evitar exceso de azúcares

Mantener una dieta balanceada

Complementar con nutrientes esenciales

La combinación de una alimentación adecuada y hábitos saludables permite mejorar el rendimiento diario y reducir la fatiga.