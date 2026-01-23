Las cámaras de seguridad instaladas en un grifo y en vías aledañas de Villa El Salvador se han convertido en una pieza clave para la investigación del asesinato de una abogada, ocurrido a plena luz del día en la gasolinera. Las imágenes permitieron identificar a los presuntos sicarios que perpetraron el crimen y reconstruir su ruta de escape.

Según información policial, los registros de videovigilancia captaron el momento en que los atacantes llegaron al grifo a bordo de una motocicleta. Minutos después, uno de ellos descendió del vehículo y disparó directamente contra la víctima Danetsi Sánchez Almeida, de nacionalidad venezolana, quien falleció en el acto a causa de la gravedad de sus heridas.

Durante el ataque también resultó herido Giancarlo Fierro Román, yerno del alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa. Las grabaciones muestran la rápida huida de los sicarios tras cometer el asesinato. Gracias a estas imágenes, la Policía Nacional logró identificar características físicas de los implicados, así como detalles del vehículo utilizado, lo que ha permitido avanzar en su ubicación y posible captura.

Fuentes policiales señalaron que las cámaras de otros establecimientos y viviendas cercanas complementan la información obtenida, permitiendo trazar el recorrido seguido por los criminales antes y después del ataque. Todo el material audiovisual ya fue incorporado a la investigación fiscal.

El caso es investigado como un presunto ajuste de cuentas, aunque las autoridades no descartan otras hipótesis. En tanto, la Policía continúa con los operativos para dar con el paradero de los responsables, mientras se recaban más imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer por completo el crimen.