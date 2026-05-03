En Chincha Alta, una joven que presenta discapacidad mental fue víctima de agresión sexual. La familia sindica al padrastro como el responsable del hecho, denunciado en la comisaría provincial, para la ubicación, captura y drástica sanción contra el sujeto, que tenía en su celular la grabación del momento en que comete el deplorable acto. No se descarta que el abuso fue repetitivo, cometido en el mismo hogar.

Grave delito

Rafael A. F. quien se desempeña como personal de vigilancia en una conocida empresa llegó a la casa que comparte con su pareja tras haber celebrado el Día del Trabajo. Este antes de irse a dormir entregó el celular de su propiedad a su hijo, quien comenzó a manipular el móvil para jugar y ver videos en internet. El menor además reviso la galería de grabaciones sin imaginar la terrible escena que iba a presenciar.

El niño al descubrir lo que estaba pasando con su hermanastra fue de inmediato en busca de su madre para advertir el abuso. La mujer no podía creerlo, pero el video era una prueba irrefutable de que el hombre con quien estaba unida había actuado en contra de su hija, aprovechando el estado de vulnerabilidad. En ese momento el vigilante dormía plácidamente en el cuarto, cuando es confrontando por el ultraje.

La progenitora no dudo en reclamar airadamente al sujeto. Los gritos alertaron a la comunidad, y también a los parientes del pervertido. Este aprovechó el tumulto y la protección que le brindaron algunas personas de su entorno para escabullirse del lugar y escapar con dirección desconocida. Los moradores al conocer lo sucedido ayudaron en su búsqueda, pero el vigilante ya estaba desaparecido.

La denuncia correspondiente fue presentada en la comisaría de Chincha Alta. Los efectivos comenzaron a patrullar por los sectores que frecuentaba el vigilante, pero no fue hallado. También hubo vigilancia en los paraderos de transporte interprovincial para evitar que salga de la provincia en bus. Los familiares de la víctima exigen que el agresor sea detenido y enviado a la cárcel para que pague por el delito cometido.

EL DATO: La familia de la víctima califica al sujeto como un “monstruo” por haber agredido a la joven en estado de discapacidad y además por grabar el momento. Ellos esperan que las autoridades puedan hacer justicia.

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