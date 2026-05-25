Durante el Debate Técnico, el representante de Juntos por el Perú, César Guarniz, cuestionó al sector agroexportador por sus beneficios por la “Ley Chlimper” y sostuvo que la agricultura familiar está abandonada, en el bloque de Agricultura y Medio Ambiente.

Guarniz propuso un Banco de Desarrollo Agropecuario para impactar a un millón de productores en los primeros 100 días de gobierno.

El abogado planteó elevar el presupuesto para mujeres del agro de 10 a 100 millones de soles.

Sobre infraestructura hídrica, detalló que la brecha supera los 14,000 millones de soles.

“Han preferido invertir en aviones y no se ha cerrado la brecha de infraestructura de riego”, señaló.

El excandidato a diputado insistió en derogar la ley antiforestal que “favorece” al crimen organizado para que ingresen y deforesten la selva.